Pavia di Udine Friuli, tre incidenti sul lavoro in due giorni Ferito uno studente 16enne in stage. Il giovane si è semiamputato una mano con una fresa

Tre incidenti sul lavoro in Friuli Venezia Giulia nel giro di due giorni. Dopo la morte dell'operaio 30enne schiacciatoieri da un muletto a Fagagna e del 19enne che questa mattina ha perso la vita in un cantiere navale a Monfalcone, un altro grave infortunio sul posto di lavoro si è verificato nel cantiere della Fincantieri di Pavia di Udine.Vittima un ragazzo di 16 anni che stava lavorando nel cantiere come stagista. Il ragazzo, che si è semiamputato una mano mentre stava lavorando con una fresa, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Pordenone.«Un altro incidente sul lavoro che colpisce un giovane lavoratore lascia senza parole», ha immediatamente dichiarato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.Anche il segretario regionale del Pd Salvatore Spitaleri si è espresso sulla vicenda: "I gravissimi incidenti sul lavoro avvenuti in questi giorni in Fvg sono la più drammatica testimonianza che il tema della sicurezza va affrontato subito con strumenti nuovi. Non è tempo per la politica di battibeccare sulle poltrone, ma di dare risposte immediate alle emergenze degli italiani".E la Fiom-Cgil in una nota fa sapere che "è necessario aprire una discussione ampia e una vertenza sul tema degli appalti all'interno del Gruppo Fincantieri, in merito alla gestione della sicurezza, perché episodicome questo devono finire. Rendere il lavoro sicuro, fuori dal ricatto sui tempi, sui costi, sulla precarietà è la priorità''.Dai dati diffusi dall’Inail su infortuni mortali e malattie professionali relativi al primo trimestre 2018 emerge un preoccupante aumento delle morti sul posto di lavoro.Se nei primi 11 mesi del 2017 i decessi sono stati 952, con un incremento di 17 casi rispetto ai 935 dell’analogo periodo del 2016 (+1,8%), il 2018 non è affatto da meno.212 le morti denunciate tra gennaio e marzo, 22 in più rispetto alle 190 dei primi tre mesi del 2017, con un aumento del 11,6%. Nei primi 11 mesi del 2017 sono state 952, con un incremento di 17 casi rispetto ai 935 dell’analogo periodo del 2016 (+1,8%).