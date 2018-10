Ovaro Incidente sul lavoro a Udine, operaio muore incastrato in un macchinario L'uomo, 35 anni, lavorava in una cartiera

Un operaio, di 35 anni, è morto questa mattina dopo essere rimasto incastrato in un macchinario mentre stava lavorando in una cartiera.Il fatto è accaduto a Ovaro, in provincia di Udine.I sanitari, subito accorsi sul posto insieme con i Carabinieri di Tolmezzo e i Vigili del fuoco di Udine, hanno accertato che l'uomo morto per un grave trauma cranico.