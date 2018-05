Monfalcone Incidente sul lavoro, operaio 19enne muore travolto dal cemento Ieri a Fagagna, sempre in Friuli, un altro operaio 30enne era morto schiacciato da un muletto

Dopo l'incidente mortale di ieri a Fagagna, un altro tragico episodio è avvenuto oggi nel cantiere della Fincantieri a Monfalcone, in Friuli. La vittima è un operaio di 19 anni, impiegato in una ditta che lavora in appalto, che è rimasto schiacciato da un blocca di cemento di circa 700 chilogrammi. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo.Le rappresentanze aziendali dei sindacati metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil e le segreterie territoriali hanno immediatamente proclamato uno sciopero all'interno del cantiere di Monfalcone."Stiamo lavorando per organizzare per domani mattina un'assemblea all'ingresso dei cantieri - ha dichiarato il segretario della Fiom Cgil Gorizia Livio Menon - con l'obiettivo di aprire una vertenza con il gruppo sulla gestione della sicurezza sia per i dipendenti diretti sia per le aziende dell'indotto".Fim, Fiom e Uilm hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia del ragazzo e hanno dichiarato: "E' intollerabile che si continuino a verificare morti e incidenti sul lavoro a cadenza quasi giornaliera. Bisogna da subito lavorare sulla sicurezza, l'obiettivo deve essere zero incidenti nei cantieri.Su Facebook il segretario nazionale di sinistra italiana, Nicola Fratoianni (Liberi e Uguali) ha commentato così:"Continua la lunga strafe silenziosa di lavoratori. Servono subito misure dure e nette sulla sicurezza contro le dinamiche opache dei subappalti e contro la precarietà".