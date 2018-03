Toscana, operaio muore cadendo da un traliccio

Un operaio di 52 anni, napoletano, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto a San Godenzo, in Mugello (Firenze). Da quanto spiegato dai carabinieri, l'uomo è caduto da un'altezza di circa quattro metri mentre stava lavorando a un traliccio della società telefonica Vodafone. L'operaio, secondo quanto appreso, lavorava per una ditta esterna alla società telefonica.L'incidente avvenuto, spiegano sempre i carabinieri, intorno alle 11.30 in una zona boschiva in località Fiera dei Poggi. Il 52enne stava effettuando, insieme ad altri operai, lavori di rinforzo a un impianto della società telefonica.In corso d'accertamento le cause per le quali ha perso l'equilibrio precipitando a terra: l'uomo è morto sul colpo. Sul posto, insieme ai sanitari e ai carabinieri, sono intervenuti i tecnici del servizio di prevenzione infortuni sul lavoro dell'Asl e anche il pm di Firenze Antonino Nastasi che ha effettuato un sopralluogo.Il magistrato ha poi disposto il trasferimento della salma all'istituto di medicina legale di Firenze e anche il sequestro delle attrezzature e dell'area interessata.