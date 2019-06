Infortuni mortali Incidenti sul lavoro: muoiono schiacciati dai propri trattori, a Reggio Emilia e nel Trentino

di Tiziana Di Giovannandrea Due agricoltori, in due diverse località, sono morti per essere stati schiacciati dai loro trattori con cui stavano lavorando. I mezzi agricoli si sono ribaltati travolgendo i due uomini. I tragici infortuni sono accaduti uno a Reggio Emilia e l'altro a Mezzano nel Primiero (Trento).Un uomo di 53 anni è morto nel pomeriggio, schiacciato dal trattore che stava guidando mentre lavorava nel proprio podere agricolo in Via Comparoni nella frazione Gavasseto di Reggio Emilia, alle porte della città. L'agricoltore è morto all'interno di un canale irriguo perché è rimasto incastrato dal mezzo che conduceva.Secondo i primi accertamenti condotti dai Carabinieri della Stazione di Corso Cairoli, l'uomo mentre si trovava alla guida del trattore ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato in un canale pieno d'acqua. L'agricoltore è rimasto incastrato all'interno del mezzo ed è morto.A dare l'allarme, un vicino che si è accorto della presenza del trattore ribaltato nel canale. Sul posto, oltre ai Carabinieri di Reggio Emilia è intervenuto il personale del 118 e i Vigili del Fuoco. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei militi dell'Arma reggiani coordinati dalla Procura di Reggio Emilia.A Mezzano nel Primiero un altro agricoltore del posto, di 54 anni, in mattinata è morto travolto dal proprio trattore. A nulla purtroppo è servito il pronto intervento dei soccorritori del 118 e dell'elicottero da Trento. L'uomo è morto sul colpo. I Carabinieri hanno avviato accertamenti per capire l'esatta dinamica dell'incidente.A quanto sembra, l'uomo è rimasto schiacciato dal trattore mentre stava scaricando della legna vicino alla sua casa. Mezzano è una località nota per l'arte di accatastare i ceppi della legna in forme considerate belle ed artistiche.