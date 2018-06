Indaga la Polizia Incidente traghetto Napoli, versa in condizioni critiche la donna investita La 79enne ha riportato un gravissimo politrauma da schiacciamento ed è ricoverata in rianimazione. Nello stesso incidente avenuto ieri sul traghetto Napoli-Palermo ha perso la vita un uomo. Un prossimo bollettino medico del direttore sanitario dell'ospedale, sarà diramato domani

Condividi

E' in condizioni critiche, in prognosi riservata, la donna di 79 anni investita ieri al porto di Napoli da una auto dopo una manovra sbagliata a bordo del traghetto Napoli-Palermo che ha causato sul colpo la morte di un altro uomo. La donna ha riportato un gravissimo politrauma da schiacciamento ed è ricoverata in rianimazione. I due turisti facevano parte di un gruppo di indonesiani che erano in Italia da qualche giorno. La polizia indaga per comprendere se ci sia stato un errore di manovra del guidatore o del personale di bordo durante le operazioniA quanto risulta dai primi accertamenti, un traghetto veloce sulla linea Napoli-Palermo, stava effettuando alcune manovre all'altezza del varco Immacolatella quando una delle auto caricate a bordo ha schiacciato le due persone.La Guardia Costiera di Napoli sta proseguendo con accertamenti, rilievi scientifici e interrogatori dopo l'incidente avvenuto nel porto del capolouogo regionale. Alle 18,15 circa alla sala operativa della Guardia Costiera di Napoli è arrivata la chiamata dal terminal 14 che informava dell'incidente avvenuto a bordo della nave Gnv Atlas, ormeggiata al molo 14. La vettura, per cause ancora in corso di accertamento, ha travolto la vittima e la donna rimasta gravemente ferita durante le operazioni di carico dal ponte superiore a quello inferiore, nella fase di imbarco del traghetto."Tristissima e drammatica la morte di un indonesiano nell'incidente in partenza dal porto di Napoli. Un pensiero addolorato alla famiglia che da tanto lontano affronta questa dura prova", è stato il cordoglio espresso su twitter da Pietro Spirito, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Centrale, dopo l'incidente mortale.