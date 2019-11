ITALIA

2019/11/09 15:40

In Sicilia e nel Lazio Due vittime per incidenti sul lavoro: operaio muore a Colleferro, imprenditore a Ravanusa Due vittime di incidenti con mezzi in retromarcia. Un 56enne in provincia di Agrigento investito da un trattore. Un giovane operaio alle porte di Roma colpito da un mezzo pesante

Condividi Un uomo di 56 anni, di Gela, Orazio Curvà, titolare di una ditta di autotrasporti, è morto in seguito ad un incidente sul lavoro verificatosi, nel tardo pomeriggio di ieri, in contrada Pietra Fucile a Ravanusa, comune della provincia di Agrigento.



L'uomo, secondo le ricostruzioni del commissariato di Licata che si sta occupando delle indagini, mentre stazionava nei pressi di un capannone industriale adibito al commercio di cereali, è stato investito da un trattore.



L'uomo è stato subito portato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" di Licata dove i medici hanno fatto di tutto per salvarlo. Il gelese è però spirato a causa dello schiacciamento del torace.



È stato iscritto nel registro degli indagati l'uomo che stava guidando, in retromarcia, il trattore gommato. Si tratta di un ventisettenne di Camastra (Ag). L'ipotesi di reato, per la quale è stato iscritto, è omicidio colposo. Per la Procura della Repubblica di Agrigento si tratta di un consequenziale atto dovuto.



A Colleferro operaio urtato da camion precipita nella discarica e muore

Un altro incidente sul lavoro nella zona di Colleferro alle porte di Roma. Un operaio del quale non si conoscono ancora le generalità è morto nei pressi della discarica di Colle Fagiolara, lungo la strada palianese. Il ragazzo, secondo quanto emerso finora, era al telefono quando è caduto da un altezza di circa 20 metri dopo essere stato colpito da un mezzo pesante in retromarcia. Dinamica al vaglio della Polizia.

