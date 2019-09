Morti bianche Lecco, muore ucciso schiacciato da pressa. Catalfo: subito tavolo su sicurezza La tragedia è accaduta a Rogoredo di Casatenovo nel Lecchese in un'azienda agricola di allevamento di conigli. L'operaio era sposato da pochi mesi. Il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo vuole subito l'apertura di un tavolo su sicurezza

di Tiziana Di Giovannandrea Incidente sul lavoro mortale a Rogoredo di Casatenovo in provincia di Lecco. La tragedia si è verificata poco prima delle 7: un giovane operaio 38enne, Gianluca Giovinazzo, è morto schiacciato da una pressa in una azienda agricola specializzata nell'allevamento di conigli.La sciagura è accaduta nel mentre Gianluca Giovinazzo stava pressando alcune pelli all'interno dell'allevamento di leporidi. Il giovane operaio è rimasto schiacciato nel macchinario con cui stava lavorando morendo praticamente sul colpo. La vittima era sposata da pochi mesi e abitava a Rogoredo.I sanitari del 118 e dell'eliambulanza con i Vigili del Fuoco sono accorsi celermente sul luogo dell'infortunio ma ai soccorritori non è rimasto altro che constatare il decesso dell'uomo.Intervenuti anche i Carabinieri e i funzionari del Servizio di Tutela della Salute sui luoghi di lavoro dell'Ats della Brianza per accertare la precisa dinamica e le cause dell'incidente.I Carabinieri dovranno accertare eventuali responsabilità.Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, a Bologna per l'incontro nazionale delle Acli, dopo le tragedie sul lavoro accadute in queste ore, ha confermato di voler mettere subito mano alla questione della sicurezza sul lavoro, annunciando: "Avvieremo piano straordinario per adeguare le regole ai rischi".