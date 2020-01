Chieti - Val di Sangro Incidente mortale alla Sevel di Atessa, operaio muore schiacciato in fabbrica Operaio 29enne travolto da peso, inutili i soccorsi

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea Schiacciato da un peso caduto dall'alto durante un normale turno di manutenzione. Così è morto, 29 anni, residente a Pignataro Interamna, in provincia di Frosinone.L'operaio è rimasto ucciso all'interno dello stabilimento, nel Chietino, mentre stava sostituendo alcuni tiranti del supporto di ferro dell'impianto robotico che gli è caduto addosso.Il giovane operaio era dipendente della ditta 'Sinergia S.r.l', specializzata in impianti industriali, che in subappalto stava effettuando alcuni interventi di manutenzione straordinaria su incarico della società 'Comau', di Torino ex gruppo Fiat - attuale Gruppo Fca, che si occupa di impiantistica tecnologica e robotica.Il giovane dipendente è rimasto schiacciato da un elevatore in ferro utilizzato per muovere le fiancate a sinistra del furgone Ducato. L'incidente sul lavoro è avvenuto dopo le 12,00 nel reparto Lastratura dei furgoni della Unità Tecnologica elementare (Ute). Il luogo della tragedia è stato subito transennato e sgomberato e messo sotto sequestro dalla pm Serena Rossi. Tutte le attività sono state sospese. Sul posto per le indagini i Carabinieri di Atessa.Immediati i soccorsi prestati dal 118 che ha inviato anche l'elisoccorso ma purtroppo i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Cristian Terilli.La Sevel durante le festività natalizie, dal 31 dicembre al 6 gennaio, è chiusa ed erano in corso lavori di manutenzione alle linee di produzione. In fabbrica per lavoro si trovavano gli addetti alle pulizie e i tecnici del montaggio, manutenzione ed ampliamento degli impianti.in una nota ha espresso "profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia per la tragica scomparsa di Cristian. L'azienda per quanto di sua competenza sta collaborando attivamente con le autorità competenti che stanno compiendo gli accertamenti sulle cause dell'incidente drammatico ed eccezionale"., Segretario Generale nazionalecommenta: "Si apre malissimo l'anno..." mentre, Segretaria Generaleesprime orrore per quanto accaduto: "Aveva appena 29 anni il giovane morto sul lavoro ad Atessa in Abruzzo. Tutta la nostra vicinanza alla sua famiglia. Orribile iniziare l'anno con nuove vittime sul lavoro. Una strage continua che dobbiamo tutti fermare. La sicurezza deve diventare la nostra priorità anche nel 2020"., Segretario Generaleparla: "Dell'ennesimo incidente mortale... .Come Uilm manifestiamo tutto il nostro dolore e la nostra rabbia per la morte di questo ragazzo, diquesto lavoratore che oggi purtroppo non tornerà a casa. Oltre al dolore che ci unisce alla famiglia - prosegue - la morte di questo lavoratore ci deve ricordare che la sicurezza sui luoghi di lavoro è un diritto irrinunciabile che ogni dipendente deve pretendere tutti i giorni e in ogni circostanza. Noi della Uilm sosteniamo che la sicurezza sul lavoro sia una questione di cultura mentale - conclude - dove il datore di lavoro in simbiosi con il lavoratore possono fare in modo che queste cose non possano più accadere"., Segretario della Uilm Chieti-Pescara, dice "Manifestiamo tutto il nostro dolore e la nostra rabbia per la morte di questo ragazzo, un lavoratore che oggi purtroppo non tornerà a casa. Oltre al dolore che ci unisce alla famiglia, la morte di questo lavoratore ci deve ricordare che la sicurezza sui luoghi di lavoro è un diritto irrinunciabile che ogni dipendente deve pretendere tutti i giorni e in ogni circostanza".In una nota congiunta, Segretario Nazionale, Segretario Generale della Fiom di Chieti asseriscono: "Il nuovo anno comincia come si è chiuso: è inaccettabile che i lavoratori rischino infortuni o addirittura perdano la vita. C'è una responsabilità di prevenzione e controllo delle imprese e delle istituzioni pubbliche. È necessario intervenire con urgenza".Il, -- attraverso il coordinamento provinciale, ricorda "Da anni denunciamo situazioni pericolose che oggi a tutti appaiano tangibili, mentre in tanti hanno girato la testa altrove. Non è certamente il momento delle accuse e delle polemiche, ma la morte di Cristian, recatosi a lavoro per guadagnarsi onestamente da vivere, non può essere ricondotta alla sola casualità. Siamo sicuri che sia sempre un bene che un'azienda produca senza sosta non concedendo tempi congrui per effettuare lavori e manutenzioni varie? Siamo sicuri che i sistemi di controllo siano efficaci? Denunciamo da tempo un sistema che a nostro avviso antepone gli obiettivi economici all'essere umano e chi dovrebbe rappresentare i lavoratori e cercare di tutelarne gli interessi e salute. La sicurezza non ha fatto abbastanza. Basti pensare che da un anno e mezzo non si fanno elezioni delle Rls e che il sistema di relazioni sindacali non permette ricambio e reale rappresentanza democratica. La morte di un uomo non è accettabile e come organizzazione continueremo a denunciare ogni situazione a nostra conoscenza e a chiedere alla politica regionale e nazionale di potenziare gli enti di controllo, modificare il sistema di appalti e subappalti fatti sulla pelle dei lavoratori".