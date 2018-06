Ambiente India, Stop plastica monouso a Mumbai: multati McDonald e Starbucks In vigore da sabato scorso in tutto lo stato del Maharashtra, di cui Mumbai è la capitale, le nuove norme che vietano l’uso di utensili di plastica usa e getta

Burger King, McDonald e Starbucks sono alcune tra le decine di multinazionali multate per la violazione del divieto di plastica “usa e getta” a Mumbai, in India.Lo hanno reso noto le autorità della capitale economica indiana. Solo qualche settimana fa infatti il ministro indiano per l’ambiente ha annunciato che l’India vieterà la plastica monouso entro il 2022. Saranno messi al bando buste, posate, bicchieri e bottiglie al di sotto di una certa dimensione,carta da imballaggio, oltre che piatti e stoviglie di plastica. Il Paese orientale oggi produce ogni giorno 15.000 tonnellate di rifiuti in materiale plastico.In vigore da sabato scorso in tutto lo stato del Maharashtra, di cui Mumbai è la capitale, le nuove norme che vietano l’uso di utensili di plastica usa e getta. Aziende e residenti rischiano multe di 5.000 rupie (pari a 63 euro) per la prima infrazione fino a 25.000 rupie (314 euro) per la successiva. Per l’applicazione delle multe sono scesi in campo circa 250 operai comunali in uniforme blu, i “commandos antiplastica” che hanno perlustrato ristoranti e negozi della sterminata metropoli, abitata da 20 milioni di persone.Greenpeace ricorda che devono essere le aziende leader del mercato mondiale, come le multinazionali multate, a dover fare di più. A tale scopo l'organizzazione ambientalista nei mesi scorsi ha lanciato una petizione in cui si richiede ai grandi marchi un impegno maggiore per aiutare l'ambiente.Le autorità sperano che la misura possa contribuire a pulire le strade e le spiagge dalle montagne di plastica dei rifiuti che intasano i canali di scolo. La maggior parte dei 29 Stati dell’India ha un divieto parziale o totale della plastica monouso e la legge viene applicata raramente.