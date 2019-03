La strana coppia India, la cagnetta con un occhio solo salva la scimmietta dal branco e la adotta Lei senza cuccioli, la scimmia orfana: è stato subito amore

Nel villaggio di Kanskheda, stato di Madhya Pradesh, India centrale, la cagnetta Ruby, mutilata con un solo occhio, salva una scimmietta, rimasta orfana, da un branco di cani randagi e l’adotta. La scimmietta gira per il villaggio sul dorso del cane, che la considera la propria prole ed è molto protettiva nei suoi confronti. Inoltre Ruby, che non ha cuccioli, allatta pure la scimmietta. La gente dei vicini villaggi viene appositamente per vedere la cagnetta con la scimmietta.