India, 61 neonati morti in 72 ore nell'ospedale di Gorakhpur Nello stesso ospedale, ad agosto, erano morti 70 bambini ricoverati in terapia intensiva per un problema nell'erogazione dell'ossigeno

Nelle ultime 72 ore almeno 61 bambini indiani, per lo più neonati, sono morti nell'ospedale Baba Raghav Das (BRD) di Gorakhpur (Stato settentrionale di Uttar Pradesh), lo stesso dove in una settimana all'inizio di agosto erano morti altri 70 bambini, apparentemente per mancanza di ossigeno. Lo riferisce oggi Ndtv di New Delhi.Secondo fonti sanitarie almeno sette di questi ultimi bambini sono morti di encefalite, mentre gli altri sono deceduti per altre malattie.Un medico addetto al reparto di pediatria che si occupa di encefalite ha dichiarato all'emittente che la situazione potrebbe peggiorare a causa delle piogge e delle inondazioni: "Stiamo ricevendo molti pazienti da Uttar Pradesh orientale, Bihar e Nepal che sono Stati colpiti da una forte ondata di maltempo legata al monsone stagionale, e questo porta ad un possibile aumento del numero dei decessi".Secondo statistiche disponibili nello stesso ospedale BRD, dall'inizio dell'anno sono morti ben 1.250 bambini per encefalite e nel reparto di rianimazione neonatale. Ieri il direttore dell'ospedale, dottor Rajeev Mishra, e sua moglie sono stati arrestati nell'ambito delle indagini per la morte dei precedenti 70 bambini.