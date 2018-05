Indiana Indianapolis, sparatoria in una scuola media. Il fermato è uno studente La Polizia ha dichiarato che ad agire sarebbe stato un uomo solo, ma non ha fornito ulteriori dettagli

Condividi

Ad aprire il fuoco oggi in una scuola media di Noblesville, in Indiana, è stato uno studente. I due feriti sono un insegnante e un altro studente, le cui condizioni non sono al momento chiare. I due sono stati trasportati in ospedale.''Le nostre preghiere sono con coloro che sono stati colpiti da questa orribile situazione'', afferma il governatore dell'Indiana, Eric Holcomb.''Io e Karen preghiamo per le vittime di questa terribile sparatoria in Indiana'', afferma il vice presidente Mike Pence, che prima di assumere l'incarico era governatore dello stato.La Polizia ha dichiarato che ad agire sarebbe stato un uomo solo, ma non ha fornito ulteriori dettagli.Nobesville, è una cittadina di circa 50mila abitanti a 30 chilomteri da Indianapolis. La Noblesville Middle School, dove è avvenuta la sparatoria, ha circa 1.300 allievi.L'attaco arriva solo una settimana dopo la sparatoria in una scuola superiore di Santa fe, nella quale hanno perso al vita otto studenti e due insegnati.