Il rapimento Moro Eccidio via Fani, indignano le parole della ex Br mai pentita Barbara Balzerani La terrorista ha parlato di "mestiere della vittima". La figlia di Aldo Moro, Maria Fida, replica: "Voi avete trasformato in mestiere una morte totalmente ingiusta"

Condividi

Reazioni indignate alle parole della ex brigatista - mai pentita né dissociata - Barbara Balzerani, durante la presentazione di un suo libro in un centro sociale a Firenze nel giorno della strage di via Fani. "C'è una figura, la vittima, che è diventato un mestiere, questa figura stramba per cui la vittima ha il monopolio della parola", ha detto la ex terrorista.Balzerani era tra i capi della colonna romana delle Brigate rosse, componente del commando che organizzò il rapimento del leader democristiano Aldo Moro e l'eccidio di via Fani del 16 marzo 1978 in cui persero la vita i 5 agenti di scorta. Condannata all'ergastolo, ieri sera è stata ospite del centro sociale Cpa di Firenze Sud per presentare il suo libro. L'incontro, organizzato dalla Libreria Majakovskij, fissato il giorno stesso dell'anniversario della strage di via Fani, ha suscitato polemiche e proteste. Nei giorni scorsi, sulla sua pagina Facebook, in riferimento all'anniversario della strage di via Fani, Balzerani aveva scritto: "Chi mi ospita oltre confine per i fasti del quarantennale?". Una dichiarazione che aveva già provocato indignazione.Alla Balzerani replica Maria Fida Moro, primogenita dello statista democristiano sequestrato e ucciso dalla Brigate rosse: "Negli ultimi quaranta anni mentre io mi arrampicavo sugli specchi per mantenere mio figlio, voi ve la siete 'goduta' senza fatica, senza dolore e senza merito". "Io - ricorda la donna - sono quella del perdono nei vostri confronti, che mi è costato un baule di parolacce e minacce di morte (compresa la carta igienica sporca inviata per posta). Altri hanno trasformato in mestiere ed in una lucrosa fonte di reddito il nostro dolore. Detesto anche solo l'idea del mestiere di vittima, che ho sempre rifiutato. Se c'è qualcuno che ha trasformato in mestiere una morte totalmente ingiusta siete voi, portati in palma di mano, da gente vile e meschina". "È paradossale - prosegue Maria Fida Moro - che viviate da allora a braccetto con il sistema che dicevate di voler combattere. Sarà molto triste per lei sentire nel cuore il dolore che ha provocato, cosa che prima o poi succederà. Non le chiedo nemmeno più di fare silenzio. Parli ancora e ancora così tutti si renderanno finalmente conto di chi siate realmente".Sulla stessa linea Luca Moro, figlio di Maria Fida e nipote di Aldo Moro: "Noi non abbiamo scelto di essere vittime e non ne abbiamo fatto un mestiere. Voi avete scelto di fare i brigatisti e di piombare nelle nostre vite distruggendole - cosa di cui avremmo fatto volentieri a meno - negli ultimi quaranta anni avete avuto lo spazio, la voce e la visibilità. Cose che a noi sono state negate". "Sembra che l'esperienza di essere a contatto con Aldo Moro in quei cinquantacinque giorni non abbia insegnato niente né a lei né ad altri - conclude Luca Moro -. L'unica cosa saggia che le rimarrebbe da fare sarebbe il silenzio, farebbe una figura migliore come essere umano".