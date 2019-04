Il bilancio dell'Iss Influenza, 8 milioni di contagiati e quasi 200 morti Non è ancora del tutto finita la fase epidemica dell'influenza, quest'anno particolarmente aggressiva: secondo i dati dell'Istituto superiore di sanità, i casi gravi sono stati oltre 800

L'inverno è finito, l'influenza è ormai agli sgoccioli e quasi tutte le regioni sono uscite dalla fase epidemica. Ma i contagi continuano anche a primavera. Secondo il, la scorsa settimana ci sono stati circa 99.000 casi che hanno portato la quota complessiva di ammalati a 8 milioni di italiani, di cui 3.000 allettati. In sostanza anche quest'anno ci si avvicinerà agli 8,5 milioni di contagiati della stagione 2017/2018, ritenuta molto pesante. I casi gravi con ricovero in terapia intensiva sono stati 809, più dello scorso anno, di questi 198 sono deceduti. Al termine della passata stagione, si erano contati 764 casi gravi e 173 decedutiQuest'anno quindi avremo oltre 3 milioni di persone in più colpite dall'influenza, rispetto ai 5 milioni previsti inizialmente da alcune stime. Nonostante l'inverno mite, quella di quest'anno - rileva il bollettino FluNews Italia - è stata un'influenza particolarmente aggressiva.