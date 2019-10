Sperimentate nuove funzioni ​Instagram si impegna contro il bullismo sul web Utilizzata anche l'Intelligenza artificiale per rilevare il bullismo e altri tipi di contenuti dannosi in commenti, foto e video

Instagram vuole fare di più per prevenire il bullismo e permettere alle vittime di difendersi da sole.E annuncia due nuove funzionalità per rispondere ad entrambe le esigenze. Questi strumenti si basano su una profonda comprensione dei comportamenti dei bulli e delle reazioni che generano sulla piattaforma, ma sono solo due passi di un percorso più lungo.Il bullismo online è una questione complessa. Da anni ormai Instagram utilizza l'intelligenza artificiale per rilevare il bullismo e altri tipi di contenuti dannosi in commenti, foto e video.Gli adolescenti sono i più restii a segnalare il bullismo online anche quando ne sono le principali vittime. È per questo che negli ultimi giorni, Instagram ha iniziato a testare una nuova funzionalità basata sull’AI che notifica alle persone quando il loro commento può essere considerato offensivo prima che questo venga pubblicato. Tale intervento dà alle persone la possibilità di riflettere e annullare il loro commento e impedisce al destinatari di ricevere notifica del commento.Dai primi test effettuati su questa funzionalità, si è scoperto che incoraggia alcune persone ad annullare il loro commento e condividere qualcosa di meno offensivoÈ emerso inoltre che i giovani della community sono riluttanti a bloccare, svelare o denunciare azioni di bullismo perché questo potrebbe aggravare la situazione, specialmente se interagiscono con l’autore nella vita reale.Presto Instagram inizierà a testare un nuovo modo per proteggere gli account da interazioni indesiderate chiamato. Una volta che un utente segnala qualcuno, i commenti sui propri post di quella persona saranno visibili solo a quest’ultima. Si può scegliere di rendere visibili agli altri i commenti di una persona silenziata approvandone i commenti. La persona silenziata non sarà in grado di vedere quando l’utente è attivo su Instagram o quando ha letto i suoi messaggi diretti.