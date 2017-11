Insulti razzisti a ragazza su autobus a Torino, la solidarietà delle istituzioni

Insultata sul bus perché 'di colore'. A denunciarlo una ragazza di 15 anni, di mamma italiana e papà di origine africana, con carta d'identità italiana, studi a Torino e giocatrice in una squadra di basket. A lei è arrivata la solidarietà dell'assessore alle pari opportunità della regione Piemonte Monica Cerutti, che ha parlato di "un episodio da non sottovalutare"."Le istituzioni - dice Monica Cerutti - non possono non stigmatizzare un fatto come questo, la cui gravita' è indipendente dal fatto che la ragazza sia o meno di nazionalità italiana. Non possiamo sottovalutare questo brutto episodio, anche se fortunatamente molti di più sono i momenti di relazione positivi. Come istituzioni abbiamo il compito di farli conoscere per combattere la diffidenza e anche l'indifferenza di chi si ferma all'immagine, spesso strumentalmente distorta, di una convivenza più difficile di quanto lo sia realmente"."Se la ragazza lo desidera, - conclude l'assessore Cerutti - sarò felice di incontrarla con i suoi genitori, per manifestarle la vicinanza della Regione".