Russia, il premier Medvedev è alto o basso? Sarcasmo nella rete

Il 'popolo' della rete deride il premier russo Dmitrij Medvedev, o, più precisamente, la sua foto ufficiale con la presidente croata Kolinda Grabar-Kitarovic, giunta a Sochi in occasione della partita Russia-Croazia, vinta poi dalla nazionale croata.Sulla foto si vede che Medvedev è più alto della Grabar-Kitarovic, mentre in realtà la sua altezza è di 1,62m e la presidente croata è alta 1,73m. In precedenza anche il presidente russo Vladimir Putin sulla foto ufficiale con il presidente francese sembrava più alto di Emmanuel Macron, mentre in realtà è più basso.