Interporto Sud Europa: arrestato Giuseppe Barletta. Sequestrati beni per 28 milioni

Quattro misure cautelari personali nei confronti dei vertici di un'impresa affidataria dei lavori di realizzazione di opere infrastrutturali di interesse pubblico sono state eseguite dalla Guardia di finanza di Caserta nell'ambito di una indagine della procura di Santa Maria Capua Vetere. Agli indagati vengono contestati i reati di evasione fiscale, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Sequestro di liquidità, beni immobili e quote societarie per un valore complessivo di circa 28 milioni di euro.Il "dominus" dell'operazione per gli inquirenti è Giuseppe Barletta, che si trova ai domiciliari. Detenzione in casa per un suo collaboratore, obbligo di firma per altre due persone coinvolte nell'inchiesta. Secondo i pm, Barletta avrebbe svuotato di liquidità le società che hanno costruito l'Interporto di Marcianise. Tra gli indagati anche pubblici amministratori.La vicenda oggetto delle indagini riguarda le fasi di realizzazione dell'Interporto Sud Europa Maddaloni-Marcianise, completato solo nella parte commerciale. Il gruppo imprenditoriale, esposto per debiti per circa 130 milioni, avrebbe "svuotato" le casse facendo transitare liquidità presso altre società con sede anche all'estero."L’Interporto Sud Europa Spa è estraneo alla vicenda che ha coinvolto questa mattina Giuseppe Barletta - si legge in una nota diffusa dalla società - le indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e dalla Guardia di Finanza non riguardano la società Interporto Sud Europa spa. Abbiamo fiducia nell’operato della magistratura e ci auguriamo che si possa fare presto chiarezza su tutto".