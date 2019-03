Intervista al professor Luciano Floridi dell'Università di Oxford L'Intelligenza artificiale? Una sfida da vincere per il bene dell'umanità Opportunità per i giovani al di là degli stereotipi: l'Intelligenza artificiale al centro della conferenza di Luciano Floridi agli studenti di ingegneria dell'Università Roma Tre. A Rainews24 il professore di filosofia e etica dell'informazione dell'Ateneo britannico ha spiegato come questa tecnologia impatta sul lavoro, cambia i rapporti sociali e impone scelte etiche. Tanto che se ne sta occupando insieme al Vaticano

Condividi

di Celia Guimaraes L'intelligenza artificiale? E' come l'energia elettrica: serve a risolvere tanti problemi, a dar vita a molte cose, un motore che fa cose al posto nostro. Così il professor Luciano Floridi dell'Università di Oxford spiega a Rainews24, con un concetto semplice, questa tecnologia di cui si parla tutti i giorni. Ma in realtà la stiamo usando da molti anni, per fare le foto, per scegliere un film su Netflix, per acquisti su Amazon.Sarà una sfida che impatterà su più settori: nel mondo del lavoro, soprattutto sulle attuali generazioni, che avranno quindi bisogno di essere sostenute in questo passaggio epocale. E' anche una sfida sulla competitività, non solo tra Stati Uniti e Cina: molti altri Paesi, spiega Floridi, dal Canada al Sudafrica alla Corea del Sud puntano a diventare centri di riferimento per l'intelligenza artificiale e anche l'Europa non dovrebbe rimanere fuori dai giochi.Non meno importante la questione etica, quella che dovrebbe diventare il vero 'motore dell'intelligenza artificiale', che vede coinvolti, ai livelli più alti, governi, istituzioni, ricercatori, aziende e anche la Santa Sede.