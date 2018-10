La donna è accusata di omicidio stradale Investiti e uccisi nel monzese: un arresto, 21enne positiva ad alcol-test Secondo una prima ricostruzione, le vittime, due giovani, di origine nordafricana, camminavano a a piedi sulla provinciale 2 Vimercate-Trezzo a bordo strada perchè- stando a prime notizie - erano in stato di ebbrezza e sarebbero risultati positivi all'etilometro, quindi, non potendo più guidare, stavano tornando a piedi

E' stata arrestata e posta ai domiciliari per omicidio stradale la ragazza di 21 anni che, alla guida della sua auto, la notte scorsa ha travolto e ucciso due uomini lungo la provinciale 2 e Bellusco (Monza e Brianza).La ragazza, che abita a Ornago, sempre in provincia di Monza e Brianza, risultata positiva al test per l'alcol.Secondo una prima ricostruzione, le vittime, due giovani, di origine nordafricana, camminavano a a piedi sulla provinciale 2 Vimercate-Trezzo a bordo strada perchè- stando a prime notizie - erano in stato di ebbrezza e sarebbero risultati positivi all'etilometro, quindi, non potendo più guidare, stavano tornando a piedi. La terza persona, che era alla guda dell'auto con a bordo i due marocchini morti, è stato rintracciata. All'uomo, due ore prima, era stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza. Si tratta di un 29 enne, anch'egli marocchino, domiciliato nel milanese.Secondo quanto ricostruito fino ad ora dai arabinieri che indagano sul duplice investimenti mortale, il 33 enne e il 38 enne si trovavano sulla Seat Ibiza del connazionale intorno alle due di questa notte, quando una pattuglia del Radiomobile di Vimercate (Monza) li ha fermati lungo la strada provinciale 2 di Bellusco. Risultato positivo all'alcol test, il 29 enne era stato multato e gli era stata sospesa la patente.