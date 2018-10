Il delitto di Istanbul L'ipotesi sui media turchi: Jamal Khasshoggi sciolto nell'acido nel consolato saudita ad Istanbul Secondo quanto riportano i media locali la sparizione del corpo del collaboratore di Washington Post ed ex direttore del quotidiano arabo Watan sarebbe da imputare all'utilizzo di acido all'interno dell'edificio del consolato saudita

La polizia turca sta seriamente vagliando l'ipotesi secondo cui sarebbe stato sciolto nell'acido il corpo del giornalista saudita Jamal Khashoggi, sparito lo scorso 2 ottobre dopo essere entrato nel consolato dell'Arabia Saudita di Istanbul.Secondo quanto riportano i media locali la sparizione del corpo del collaboratore di Washington Post ed ex direttore del quotidiano arabo Watan sarebbe da imputare all'utilizzo di acido all'interno dell'edificio del consolato saudita.Una squadra di ispettori cnel pomeriggio effettuera' una perquisizione nel consolato saudita di Istanbul: sara' composta da una delegazione turca e da una saudita. Lo riferisce al-Jazeera.La Turchia "è determinata a scoprire cosa è accaduto" al giornalista saudita Jamal Khashoggi scomparso dopo essere entrato nel consolato saudita a Istanbul. "Non posso dire cosa sia successo, non ho la risposta esatta, ma stiamo facendo tutto il possibile per avere la risposta a questa domanda", ha spiegato l'ambasciatore turco a Roma Murat Salim Esenli.