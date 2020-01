Teheran ammette l'errore L'aereo ucraino precipitato all'alba di mercoledì a Teheran è stato abbattuto per errore da un razzo iraniano. Lo dichiara la televisione di stato di Teheran

Il video pubblicato dal New York Times che mostra il momento dell'impatto



La gestione dell'incidente da parte delle autorità iraniane è stata molto fumosa sin dall'inizio: negando la consegna delle scatole nere alla Boeing e agli Usa e ripulendo con inconsueta velocità il luogo dello schianto dai rottami dell'aereo. Ancora ieri mattina il presidente dell'Organizzazione per l'aviazione civile iraniana, Ali Abedzadeh, aveva negato le accuse ammesse oggi definendo le accuse "fraudolente" e parlando di una "operazione psicologica del governo degli Stati Uniti.

L'Iran ha ammesso questa mattina che i suoi militari hanno "involontariamente" abbattuto l'aereo di linea ucraino, uccidendo tutti i 176 a bordo. La televisione di stato, citando fonti militari, ha attribuito l'abbattimento ad un errore umano. L'aereo, un Boeing 737 gestito dalla Ukrainian International Airlines, è precipitato alla periferia di Teheran durante il decollo, poche ore dopo che l'Iran aveva lanciato una raffica di missili contro le forze statunitensi in Iraq. Per giorni l'Iran ha negato che fosse stato un missile ad abbattere l'aereo. Una tesi non accettata da Stati Uniti e Canada che hanno quasi subito accusato l'Iran di aver abbattuto il velivolo. Secondo le prime dichiarazioni l'aereo ucraino si sarebbe avvicinato 'troppo' ad un sito militare delle Guardie della Rivoluzione.