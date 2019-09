Iran, arrestate due cittadine britanniche e un australiano Sarebbero una blogger e una docente universitaria, arrestato anche il compagno della blogger

Due donne con doppia cittadinanza australiana e britannica e un cittadino australiano si trovano in stato di arresto in Iran: lo rivela il governo australiano, secondo quanto riportato dai media internazionali. I loro nomi non sono stati resi noti ma, secondo il Times di Londra, si troverebbero in stato di detenzione due donne con doppia cittadinanza britannica e australiana, una blogger e una docente universitaria. Secondo i media australiani sarebbe stato arrestato anche il compagno della blogger, di nazionalità australiana.Il Times collega gli arresti ad una escalation di tensione in atto tra Londra e Teheran, sottolineando che si tratterebbe dei primi casi di arresto di persone con doppia cittadinanza una delle quali non sia quella iraniana. Le due donne, una blogger anglo-australiana che stava svolgendo un viaggio in Asia con il suo compagno australiano e una accademica dell'Università di Cambridge che stava insegnando in una università australiana, anche lei con doppia cittadinanza, sarebbero state arrestate separatamente, in diverse circostanze. Secondo il Times, sono detenute nel carcere di Evin, a Teheran, lo stesso dove è rinchiusa dal 2016, con accuse di spionaggio, la project manager anglo-iraniana 41enne Nazanin Zaghari-Ratcliffe.