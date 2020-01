Iran, autobus in un burrone nel Nord del Paese, almeno 20 morti e 24 feriti Un problema ai freni sarebbe all'origine del tragico incidente che ha coinvolto un autobus carico di passeggeri in Iran lungo un percorso montuoso

Condividi

Almeno 20 persone sono morte e 24 sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto un bus nel Nord dell'Iran. Secondo la prima ricostruzione fornita dalle autorità il mezzo si sarebbe rovesciato e precipitato in una scarpata a causa di un problema tecnico mentre si trovava nella provincia settentrionale di Mazandaran.L'incidente è avvenuto in una zona prettamente montuosa. L'agenzia Tasnim dice che si è verificato intorno alle 3:00 di questa mattina (mercoledì alle 23:30 GMT) nella regione di Savadkouh (circa 150 km a nord-est di Teheran), nella provincia di Mazandaran. L'autobus effettuava il collegamento tra Teheran e Gonbad-é Kavous, città storica vicino al Turkmenistan e famosa per la sua torre in mattoni dell'XI secolo,elencata come patrimonio mondiale dall'Unesco.Secondo i primi elementi dell'indagine riportati dai media locali, all'origine dell'incidente ci sarebbe un guasto tecnico. Si parla di un problema ai freni del bus che sarebbero andati in crisi, causando la caduta del veicolo in un burrone.