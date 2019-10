Operazione di intelligence ​Iran arresta oppositore all'estero "manovrato da 007 francesi" L'Iran ha annunciato di aver "arrestato" un giornalista iraniano, un oppositore che sarebbe fra i promotori delle proteste del 2017

Condividi

L'Iran ha arrestato una figura di opposizione che, a detta dei Guardiani della Rivoluzione che hanno dato l'annuncio, "era agli ordini dei servizi di intelligence francese". L'uomo, Ruhollah Zam - che tiene un canale Telegram di informazione, giudicato "contro-rivoluzionario" - è stato arrestato in una operazione "sofisticata e professionale" condotta dall'organizzazione di intelligence dei Guardiani della Rivoluzione, fa sapere la nota, che non specifica dove e quando sia avvenuto l'arresto. L'uomo era in esilio in Francia; sarebbe stato attirato in Iran e arrestato al suo arrivo in patria.