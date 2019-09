​Iran, rilasciata petroliera britannica 'Stena Impero'

L'Iran ha deciso il rilascio della petroliera britannica 'Stena Impero', sequestrata il 19 luglio scorso in un botta e risposta che aveva visto, all'inizio dello stesso mese, il sequestro di una petroliera di Teheran nello Stretto di Gibilterra.La "Stena Impero" è adesso in attesa di lasciare la Repubblica Islamica, hanno riferito le autorità portuali di Hormozgan, per dirigersi verso "acque internazionali".La petroliera iraniana, sospettata di violare l'embargo petrolifero verso la Siria, era stata a sua volta rilasciata il 18 agosto scorso.