Iran, sito musicale censura i volti delle cantanti occidentali

Condividi

Look at this atrocity askjskjkss. Even Twice is not safe from being erased lmao pic.twitter.com/kbFTlX6Hjs — i untuk izzi (@IzzRaifHarz) 29 settembre 2019

Il sito musicale streaming iraniano Melovaz ha rimosso dalle copertine degli album le immagini delle donne.L’ha comunicato uno dei blogger iraniani su Twitter, precisando che le immagini delle cantanti sono state cancellate, mentre le immagini dei musicisti uomini sono rimaste inalterate. Il blogger ha pubblicato una serie delle copertine originali degli album con ritratti delle cantanti e le immagini delle copertine degli stessi album con ritratti delle cantanti rimossi.Diversi internauti hanno espresso la loro indignazione in rete. In Iran vige il divieto per le cantanti locali di esibirsi in pubblico dal vivo con il volto e corpo aperti, ma non riguardava finora gli album delle cantanti occidentali.