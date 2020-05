La lotta al terrorismo Iraq: arrestato Qardash, candidato successore alla guida dell'Isis

L'intelligence irachena ha arrestato Abdul Nasser Qardash, considerato un candidato privilegiato per succedere ad Abu Bakr al-Baghdadi alla guida dell'Isis. Lo fanno sapere diversi media iracheni citati da Al Arabiya."Oggi, il terrorista di nome Abdul Nasser Qardash, il candidato a succedere al criminale al-Baghdadi, è stato arrestato", recita la dichiarazione del Servizio di intelligence nazionale iracheno, secondo cui la cattura "è arrivata dopo un accurato lavoro di intelligence".Qardash - segnala ancora Al Arabiya - è stato uno dei candidati a succedere ad al-Baghdadi, che è stato ucciso dalle forze statunitensi in un raid nella città siriana di Idlib lo scorso ottobre. L'ultimo attacco che ha portato alla cattura e all'arresto di Qardash arriva un mese dopo che Mustafa al-Kadhimi, ex capo dell'intelligence irachena, è diventato il primo ministro del Paese.