Baghdad Iraq, altri 11 morti in proteste. Bilancio vittime cresce a 41

Iraq, proteste anti governative (Ansa)

Altri 11 manifestanti sono morti durante le proteste di oggi in Iraq mentre appiccavano il fuoco al quartier generale di una potente fazione armata nella città di Diwaniya, nel sud del Paese. Lo riferisce l'Afp. Il rogo negli uffici dell'organizzazione Badr è stato l'incidente con più vittime della giornata di oggi, con le proteste contro il governo che sono riprese con virulenza in tutto il Paese.La Commissione irachena per i diritti umani ha dichiarato che oggi sono morti 30 manifestanti mentre i feriti sono oltre duemila, colpiti da spari o dai gas lacrimogeni durante i cortei a Baghdad e nel sud del Paese. Sommando le 11 vittime di Diwaniya, il bilancio attuale è di 41 morti.In un discorso della scorsa notte alla nazione, il premier iracheno, Adil Abdelmahdi, ha promesso, poco dopo che i manifestanti hanno iniziato a radunarsi nel centro di Baghdad, che la prossima settimana procederà ad un rimpasto del governo.