Campania Ischia, sono due donne le vittime del terremoto. 42 i feriti, uno grave

Condividi

Si chiamava Lina Balestrieri, 59 anni, la donna che ieri sera è rimasta uccisa dal crollo di alcuni calcinacci della chiesa del Purgatorio a Casamicciola, durante la scossa di terremoto di magnitudo 4.0. La donna era di Barano d'Ischia, madre di sei figli, viveva sull'isola e aveva partecipato a una riunione di preghiera dell'associazione 'Le Ragazze Baranesi', di cui era presidente. Era sorella del consigliere comunale Pasquale Balestrieri, . "Era una donna buona, molto buona - la ricordano dal sito di cronaca locale 'Il Dispari Quotidiano' - aveva adottato un bambino disabile molto grave e, da sempre, era moltovicina alla Uildm di Ischia e Procida".



65enne bresciana una delle due vittime

Un'altra vittima del terremoto di Ischia è una donna di 65 anni, Marilena Romanini, che aveva vissuto per molti anni a Monte San Giusto, in provincia di Macerata. Lo confermano i carabinieri della stazione locale. La donna, divorziata, era originaria di Brescia. La signora, da 5 anni aveva lasciato le Marche e si era trasferita a Ischia. È morta in seguito al crollo della casa di Ischia dove si trovava, ospite di amici. La vittima aveva una figlia risiedente a Civitanova Marche (Macerata), che si sta recando in queste ore in Campania.



42 feriti, uno grave

Il bilancio definitivo delle cure prestate dai medici dell'ospedale e del 118 è di 42 feriti, di cui solo 16 hanno richiesto un ricovero. Uno di essi è stato trasferito già nella notte di ieri al Cardarelli di Napoli, a causa di gravi ferite che richiedevano cure di alta specializzazione: l'uomo è ricoverato con prognosi riservata. Al Rizzoli di Ischia sono terminati gli ultimi interventi chirurgici volti a ridurre le fratture e ricomporre le ferite. Tutti i feriti e i familiari sono stati supportati dall'intervento di quattro psicologi ed uno psichiatra del dipartimento di salute mentale dell'Asl Napoli 2 nord. I sanitari prevedono che entro 5 giorni tutti i feriti ricoverati al Rizzoli possano tornare a casa.