La polemica dopo il terremoto Ischia. De Luca: sono stati compiuti abusi di tipo criminale. I sindaci: nessun legame L'urbanista Sandro Simoncini: l'isola sfregiata da decenni di abusi edilizi. Il ministro Delrio: "Il patrimonio italiano è fragile, e questa fragilità dipende sì dall'abusivismo ma anche dalle sue peculiarità. Bisogna essere in grado di mettere in sicurezza sismica il nostro paese"

Colpa dell'abusivismo o no? Inevitabili le polemiche dopo i danni ingenti provocati dal terremoto, di magnitudo non molto intensa, 4.0, che ieri sera, poco prima delle 21, ha colpito l'isola d'Ischia. Duro il commento dell'ex magistrato Aldo De Chiara, Procuratore aggiunto di Napoli fra il 2007 e il 2012 e coordinatore della sezione tutela del territorio: "Con l'abusivismo non si scherza, altrimenti queste sono le conseguenze" dichiara in una intervista al Corriere della Sera. E spiega: che Ischia "è gravata da una serie di vincoli e tutte le costruzioni degli ultimi annisono in gran parte fuori legge. Entro i 500 metri dal mare c'è un vincolo di inedificabilità assoluta".Una scossa modesta ha fatto tanti danni "per ciò che abbiamo detto in questi anni e che è emerso dalle indagini. In molti casi è stato accertato che viene utilizzato cemento impoverito. E noi avevamo lanciato l'allarme sul rischio di crolli anche in caso di scosse non particolarmente forti. Purtroppo quello che denunciavamo e' successo ieri sera", afferma De Chiara. "Il dibattito sull'abusivismo è viziato dalla necessità di incoraggiare la ripresa edificatoria. Capita, per esempio, che le regioni varino provvedimenti per il riuso dei sottotetti. Ma la trasformazione in mansarda spesso avviene a discapito della sicurezza", dice De Chiara."Pià in generale, il fenomeno è tollerato dalla politica per motivi clientelari". Inoltre "accertato un illecito bisognerebbe demolire, ma se queste misure non le dispone la magistratura non si fanno. E anche quando c'è una sentenza - rileva - sono difficili da attuare. Le ruspe si possono attivare solo se arriva il finanziamento e l'unico abilitato a chiederlo è il Comune. Se c'è un sindaco che si muove, come a Licata, viene pure sfiduciato".Critico anche il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: "L'abusivismo è una emergenza che ci trasciniamo da almeno trent'anni e su cui si è chiacchierato tanto senza mai muovere un dito. Per la Campania si tratta di almeno settantamila alloggi abusivi rispetto ai quali occorre il massimo rigore. Ad Ischia sono stati compiuti abusi di tipo criminale, con strutture costruite in zone a rischio idrogeologico che vanno abbattute il prima possibile" ha spiegato ai microfoni di Radio 1 Rai. Ed ha aggiunto: "È stato attivato subito il coordinamento tra le centrali operative della Protezione Civile di Roma e della Campania . Il presidente del consiglio ci ha contattato da subito per avere informazioni. Ad ora abbiamo notizie di un bilancio abbastanza pesante, soprattutto per la parte alta di Casamicciola"."Il patrimonio italiano è fragile, e questa fragilità dipende sì dall'abusivismo ma anche dalle sue peculiarità. Bisogna essere in grado di mettere in sicurezza sismica il nostro paese perchè spendiamo più di 3 miliardi all'anno per riparare i danni del terremoto, quindi vale la pena investire in prevenzione". Lo dice il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio intervenuto al filo diretto di Radio1 Rai sul terremoto a Ischia.Le case abusive dell'Isola di Ischia, osserva Legambiente, fanno parte del "poker degli scempi esemplari dell'abusivismo" del 2017 accanto agli scheletri di Pizzo Sella a Palermo, il villaggio di Torre Mileto a Lesina in provincia di Foggia, le 35 ville nell'area archeologica di Capo Colonna, a Crotone. La Campania - afferma Legambiente nel rapporto Ecomafia 2017 - si conferma la regione leader per quanto riguarda il cemento illegale, con il 17,3% dei reati.Sandro Simoncini, ingegnere e docente a contratto di Urbanistica e Legislazione Ambientale presso l’università Sapienza di Roma, rimarca come l’isola nel corso dei decenni sia stata sottoposta a una sistematica speculazione edilizia: "si è costruito anche là dove leggi e buon senso non lo avrebbero permesso e, in molti casi, lo si è fatto di fretta - spiega - utilizzando materiali e tecniche di scarsa qualità e senza prevedere alcun accorgimento antisismico nonostante i numerosi precedenti, almeno uno dei quali entrato nell’immaginario collettivo". E prosegue: "solo per il Comune di Ischia sono state presentate 7.235 domande di condono in 30 anni, 4.408 delle quali risultavano ancora da evadere ad aprile dello scorso anno. Molte di queste si riferiscono ad abusi che non possono essere sanati e che quindi, qualora le istanze fossero esaminate, sfocerebbero in ordinanze di demolizione. Senza dimenticare - prosegue Simoncini - che ciò significa anche che migliaia di edifici sono sprovvisti dell’agibilità e delle altre certificazioni".Di tutt'altro avviso i sei sindaci dei comuni dell'isola di Ischia, in una nota congiunta, "deplorano le notizie false relative a presunti danni e crolli in tutta l'isola e alle inesistenti connessioni tra l'evento sismico e i fenomeni legati all'abusivismo edilizio, rilevando che i crolli circoscritti alla zona colpita, hanno interessato per lo più strutture antiche e risalenti tra le quali finanche una chiesa già distrutta dal terremoto del 1883 e poi riedificata".