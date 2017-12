"America più vulnerabile" Isis, appello a lupi solitari: colpite gli Usa Su Site un video in cui si attacca Donald Trump

"Approfittate del fatto di poter ottenere facilmente pistole e fucili in america'' e colpite.È l'appello lanciato a lupi solitari da un combattente dell'Isis, un americano identificato come 'Abu Salih al-Amriki' con un accento di New York.Lo riporta il sito Site. Il messaggio è contenuto in un video, in cui Abu Salih descrive Donald Trump un ''cane di Roma'' accusandolo di rendere l'America più vulnerabile con la sua guerra contro l'Islam.