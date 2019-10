Salute Torna #isolarosa all’Ospedale Fatebenefratelli-Isola Tiberina L’evento di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno, nell’ambito dell’Ottobre Rosa, voluto dalla Regione Lazio, è in programma il 24 ottobre



Torna Isolarosa all'Isola Tiberina per la prevenzione del tumore al seno. Quest’anno si parlerà di prevenzione attiva e creativa. Tra le iniziative, il Progetto Phalco, che sottolinea l’importanza dell’attività fisica come parte integrante nel percorso di guarigione delle pazienti oncologiche. Saranno anche presentati i lavori grafici sul tema della prevenzione elaborati dagli studenti del corso di Laurea Magistrale in Design e Comunicazione dell’Università “La Sapienza” di Roma.Madrina di questa edizione sarà l’attrice Lucrezia Lante della Rovere, che accenderà le luci rosa che illumineranno l’Isola Tiberina fino alla fine di ottobre. Fatebenefratelli-Isola Tiberina offre un importante servizio di prevenzione e cura della neoplasia mammaria con la Breast-Unit diretta dalla Dottoressa Patrizia Frittelli: un percorso completo, che prevede il coinvolgimento e l’interazione di differenti figure mediche. Le pazienti possono così accedere a terapie personalizzate e continuamente aggiornate.