Passeggeri trattati per i sintomi di un attacco di ansia Israele. Boeing 737 da Colonia compie atterraggio d'emergenza a Tel Aviv L'aereo è atterrato senza problemi dopo riferito dello scoppio ad una delle gomme durante il decollo. I pompieri lo stanno esaminando

BREAKING: Aircraft has landed without crashing. Special staff still checking that aircraft is ok. #ElectraAirways — Yonah Jeremy Bob (@jeremybob1) 1 luglio 2019

Video of the landing. pic.twitter.com/QDknjSMfxG — Yonah Jeremy Bob (@jeremybob1) 1 luglio 2019

Atterraggio d'emergenza all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv per un aereo tedesco. Decollato da Colonia, il Boeing 737-400 dell'Electra Air, con a bordo 152 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio, è atterrato senza problemi dopo riferito dello scoppio ad una delle gomme durante il decollo. Due caccia israeliani si sono levati in volo dopo la richiesta di atterraggio d'emergenza ed hanno scortato il Boeing fino al suo arrivo sulla pista, dove erano stati schierati mezzi dei vigili del fuoco ed ambulanze nel timore di un'esplosione.I pompieri stanno esaminando il Boeing 737 di proprietà della compagnia bulgara "Electra air". Nella fase di atterraggio - hanno riferito i media - il velivolo ha frenato con i motori "per evitare pressione sulle gomme". Alcuni passeggeri - hanno aggiunto le stesse fonti - sono stati trattati allo sbarco per i sintomi di un attacco di ansia.