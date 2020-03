Elezioni anticipate Israele, spoglio a rilento: il Likud in testa. Netanyahu: la più grande vittoria della mia vita Con i suoi alleati, il premier uscente avrebbe 60 seggi su 120

Procede a rilento lo spoglio dei voti delle elezioni politiche di ieri in Israele. Secondo quanto reso dalla Commissione elettorale centrale, finora è stato contato il 34,1 per cento delle schede. In base a questi dati il Likud si conferma al primo posto con il 28,7 per cento, seguito dai centristi di Blu Bianco con il 23,3 per cento. Al terzo posto c'è la Lista araba unta, con il 12,4 per cento dei consensi. Nella nottata due reti televisive - Canale 12 e Canale 13 -hanno pubblicato exit-poll 'aggiustati', elaborati con l’inclusione dei risultati reali giunti da alcuni seggi-chiave. Il Likud si conferma il primo partito con 37 seggi su 120, mentre a Blu Bianco sono assegnati adesso 32-33 seggi. Il blocco delle destre, fedele al premier Benyamin Netanyahu - dovrebbe ottenere 59 seggi: due in meno del minimo necessario per la maggioranza parlamentare.La più grande vittoria della mia vita". Così il premier Benyamin Netanyahu ha definito nel discorso al partito l'esito del voto di ieri. "Gli israeliani ci hanno dato fiducia - ha aggiunto – perché sanno che gli abbiamo portato la migliore decade nella storia di Israele". "E' stata una grande vittoria per la destra, ma prima di tutto e soprattutto - ha concluso - una vittoria per noi uomini del Likud".Altissima l'affluenza, come non si vedeva dal 1999: altro che elettori frustrati e annoiati, gli israeliani si sono riversati nei seggi, più che per convinzione, probabilmente stufi di un Paese bloccato nell'impasse, con un governo ad interim impossibilitato a prendere qualsiasi decisione di peso, comprese quelle di bilancio, con conseguenze anche su servizi e welfare. Gli elettori sono stati corteggiati quasi uno per uno, da Netanyahu e dall'ex capo di Stato maggiore Gantz; il primo impegnato nella lotta per la sopravvivenza politica (il 17 marzo è fissato l'inizio del suo processo per corruzione, frode e abuso di fiducia in tre casi), il secondo che ha tentato per la terza volta di mettere fine all'era di 're Bibi', dopo oltre 13 anni del leader del Likud al potere, di cui gli ultimi dieci ininterrotti.La campagna elettorale è stata segnata da colpi bassi, fake news, video ingannevoli, l'intero armamentario di una guerra senza esclusione di colpi, condannata dallo stesso presidente Reuven Rivlin che ha sottolineato come gli israeliani "non meritino un'altra terribile campagna elettorale che scade in simili livelli di sporcizia". Sia Netanyahu che Gantz si erano recati a votare di buon mattino, esortando i connazionali a fare lo stesso e a esercitare "un diritto democratico"; man mano che la giornata andava avanti, però, si sono moltiplicati gli appelli 'disperati' in cui ognuno profilava la sconfitta, per spingere i suoi elettori alle urne, la cosiddetta strategia 'gevalt' ('al lupo, al lupo') usata a volte anche da alleati dello stesso blocco. Come ha fatto il ministro della Difesa, Naftali Bennett, che a poche ore dalla chiusura dei seggi ha predetto la vittoria di Netanyahu con 37 seggi per spingere gli indecisi verso il suo partito ultra-nazionalista di destra, Yamina.