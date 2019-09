Tel Aviv Israele, exit poll: testa a testa Netanyahu-Gantz

Secondo gli exit poll diffusi dalle televisioni israeliane, il partito di destra Likud del premier Benjamin Netanyahu e il Blu e Bianco del rivale centrista Benny Gantz hanno entrambi fra 31 e 34 seggi sul totale di 120 in Parlamento. Questi risultati sono diffusi in modo coerente da tre rilevazioni.Il partito Yisrael Beitenu dell'ex ministro alla Difesa Avigdor Lieberman, che sembra destinato a fare da ago della bilancia nei futuri negoziati, avrebbe tra otto e 10 seggi.Se gli exit poll si riveleranno accurati, come sono stati nel passato, sia Netanyahu sia Gantz affronterebbero difficili negoziati per formare il governo.L'affluenza alle 19 italiane era al 63,7%, più alto delle elezioni che si erano svolte ad aprile, secondo i dati ufficiali.