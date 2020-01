Il discorso in diretta tv Israele: Netanyahu chiede l'immunità parlamentare Nei suoi confronti incriminazioni per corruzione e frode

Ad un mese dall'incriminazione per corruzione, frode ed abuso di ufficio, il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha deciso oggi di avvalersi della immunità parlamentare."Mi accingo a rivolgermi al presidente della Knesset Yoel Edelstein - ha detto in un discorso trasmesso in diretta dalle reti televisive - per avvalermi del mio diritto, che è anche il mio dovere e la mia missione, per restare al servizio dei cittadini di Israele''.