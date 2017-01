L'inchiesta Israele, la polizia va a casa di Netanyahu per interrogarlo Il premier è accusato di appropriazione indebita: avrebbe ricevuto costosi regali da imprenditori e uomini d'affari. Lui nega

La polizia israeliana è arrivata nella residenza del primo ministro, Benjamin Netanyahu, per procedere all'interrogatorio del premier nell'ambito di un'inchiesta per appropriazione indebita.Tre inquirenti sono arrivati in serata nell'abitazione di Netanyahu a Gerusalemme, secondo quanto riferito dalla radio pubblica israeliana e da altri organi di stampa.Il premier israeliano è sospettato di aver ricevuto "doni illegali" da parte di imprenditori. Secondo la stampa, uomini d'affari israeliani e stranieri vicini a Netanyahu gli avrebbero offerto doni - del valore di svariate migliaia di dollari - e se i fatti fossero confermati si potrebbe profilare per il capo del governo un'incriminazione per "peculato".Il portavoce della polizia e l'ufficio del premier si sono rifiutati di confermare o smentire le notizie di stampa.Prima di essere interrogato, il primo ministro israeliano ha negato ogni illecito. "Abbiamo ascoltato tutte le notizie di stampa. Abbiamo ascoltato e visto lo spirito e l'atmosfera di festa negli studi televisivi e nei corridoi dell'opposizione", ha detto Netanyahu rivolgendosi ai parlamentari del Likud, il suo partito, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. "Voglio dire loro di aspettare per i festeggiamenti. Non abbiate fretta. Ve lo dico e ve lo ripeto: non ci sarà nulla perché non c'è nulla. Continuerete a gonfiare palloncini d'aria calda e noi continueremo a guidare lo Stato di Israele".