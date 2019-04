Israele, fermi tutti i treni: lavoratori in malattia Dalle 8 di stamattina, nessun veicolo viaggia per ordine dell'autorità nazionale delle ferrovie, dopo che otto responsabili del controllo traffico delle ferrovie si sono dichiarati malati

Il sistema ferroviario israeliano è stato bloccato e nessun treno viaggia nel Paese a causa di numerosi lavoratori che non si sono presentati al lavoro in quello che sembra essere uno sciopero non annunciato. Dalle 8 di stamattina, nessun veicolo viaggia per ordine dell'autorità nazionale delle ferrovie, dopo che otto responsabili del controllo traffico delle ferrovie si sono dichiarati malati. Sono in tutto 21 i controllori: quattro hanno lavorato di notte e gli è stato chiesto di prolungare il lavoro di due ore, ma sono stati poi rispediti a casa per permettere di riposare e non mettere a repentaglio la sicurezza. Altri nove non hanno risposte alle telefonate. Non si conoscono ancora i motivi della protesta che, di fatto, sta creando non pochi problemi alla viabilità nel Paese.