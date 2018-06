Aumenta tra le donne e i minori Istat: 5 milioni di persone in povertà assoluta. E' record dal 2005 Nel Mezzogiorno un individuo su 10 è in povertà assoluta ma la povertà aumenta anche nei centri e nelle periferie della aree metropolitane del Nord

Oltre 5 milioni di persone in Italia vivono in povertà assoluta. Nel dettaglio l'Istat stima che nel 2017 siano un milione e 778 mila le famiglie residenti in tale condizione, per un totale di 5 milioni e 58mila individui. Rispetto al 2016 la povertà assoluta cresce in termini sia di famiglie sia di individui.L'incidenza di povertà assoluta per le famiglie è pari al 6,9%, (da 6,3% nel 2016). Per gli individui, aumenta all'8,4%. Due decimi di punto della crescita rispetto al 2016 sia per le famiglie sia per gli individui si devono all'inflazione registrata nel 2017. Entrambi i valori sono i più alti della serie storica, che prende avvio dal 2005.Nel Mezzogiorno un individuo su 10 è in povertà assoluta. Lo stima l'Istat nel report sulla povertà in Italia nel 2017. L'incidenza della povertà assoluta, infatti, aumenta prevalentemente nel Mezzogiorno, sia per le famiglie (da 8,5% del 2016 al 10,3%) sia per gli individui (da 9,8% a 11,4%) a causa soprattutto del peggioramento registrato nei comuni fino a 50mila abitanti (da 5,8% a 10,1%) e nei Comuni più piccoli fino a 50 mila abitanti (da 7,8% del 2016 a 9,8%). La povertà aumenta anche nei centri e nelle periferie della aree metropolitane del Nord.Tra gli individui in povertà assoluta si stima che le donne siano 2 milioni 472 mila (incidenza pari all'8%), i minorenni 1 milione 208 mila (12,1%), i giovani di tra i 18 e i 34 anni 1 milione e 112 mila (il 10,4%, è il valore più elevato dal 2005).Le condizioni dei minori rimangono quindi critiche: il valore dell'incidenza, infatti, dal 2014 non è più sceso sotto il 10%; nel tempo crescono anche i valori dell'incidenza fra gli adulti tra i 35 e i 64 anni (da 2,7% del 2005 a 8,1% del 2017).Le famiglie giovani, con la persona di riferimento di 18-34 anni, sono le più colpite dalla povertà assoluta. L'Istat stima per loro un'incidenza del 9,6% e il valore scende con l'avanzare delle classi di et fino al 4,6% delle famiglie con persona di riferimento ultra-sessantaquattrenne.Rispetto al 2016 la relazione inversa tra incidenza della povertà assoluta ed età "si consolida, - spiega l'Istat - seppurin misura meno marcata". Scende infatti dal 10,4% del 2016 al 9,6% del 2017 il rischio di povertà per le famiglie più giovani e aumenta per quelle più mature (da 5,2% a 6,7% per quelle dei 55-64enni e da 3,9% a 4,6% per gli over 64).