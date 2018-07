Povertà, Italia lontana da obiettivo Europa 2020 Istat: disuguaglianze reddito, Italia sotto la media Ue L'indice 'spia' sull'andamento economico "evidenzia una nuova decelerazione, consolidando uno scenario di contenimento dei ritmi di crescita"

Condividi

"Nel 2016 con il 19,1% del reddito disponibile per il 40% più povero della popolazione (indicatore utilizzato da Eurostat per confrontare i livelli di disuguaglianza tra i paesi Ue), l'Italia si pone al di sotto della media europea che, a sua volta, è diminuita nel tempo, passando dal 21,1% del 2011 al 20,9% del 2016". Così l'Istat aggiornando gli indicatori dell'Agenda Onu 2030 sullo sviluppo, in occasione della conferenza nazionale di statistica.L'indice 'spia' sull'andamento economico "evidenzia una nuova decelerazione, consolidando uno scenario di contenimento dei ritmi di crescita". Così l'Istat nell'ultima nota mensile. "In Italia prosegue la fase di debolezza dell'attività manifatturiera, accompagnata dal calo degli ordinativi e delle esportazioni", spiega. Invece "il mercato del lavoro si rafforza". Quanto all'inflazione, "torna ad aumentare, mantenendosi comunque su ritmi inferiori a quelli dell'area euro".La povertà in Europa "si mantiene stabile" nel 2016 rispetto al 2015, mentre in Italia "la popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale è pari al 30% (18.136.663 individui), in aumento rispetto all'anno precedente: l'obiettivo di Europa 2020 rimane quindi molto lontano". Lo rileva l'Istat nel rapporto in cui aggiorna gli indicatori dell'Agenda Onu 2030 sullo sviluppo sostenibile. La povertà di reddito riguarda il 20,6% della popolazione (in aumento rispetto al 19,9% del 2015), la grave deprivazione materiale il 12,1% (dall'11,5%) mentre la quota di chi vive in famiglie con una intensità di lavoro molto bassa è del 12,8% (dall'11,7% del 2015). Le disparità regionali sono molto ampie. Nel Mezzogiorno è a rischio di povertà o esclusione sociale quasi la metà degli individui (46,9%) contro uno ogni cinque del Nord (19,4%).Nel 2017 in Italia si stima siano 5 milioni e 58mila gli individui in povertà assoluta (8,4% della popolazione). Le condizioni dei minori rimangono critiche: l'incidenza di povertà assoluta tra di essi è pari al 12,1%; in peggioramento la condizione di giovani, adulti e anziani."I dati più recenti indicano che la quota di tempo giornaliero dedicato dalle donne al lavoro domestico e di cura non retribuiti è circa 2,6 volte quello degli uomini, era più del triplo nel biennio 2002-2003. Nonostante questo miglioramento, nel 2013-2014 l'Italia presentava il divario di genere più elevato fra tutti i paesi europei con dati disponibili".A maggio le vendite commercio elettronico aumentano del 13,9% rispetto all'anno precedente, in controtendenza sia rispetto a quelle dei piccoli negozi (-1,5%) sia a quelle della grande distribuzione non alimentare, ferma a crescita zero. E' quanto emerge dall'analisi Istat delle imprese con per attività prevalente o esclusiva la vendita su Internet. Solo nel comparto alimentare, meno esposto alla concorrenza di siti e app, c'è una crescita degli scontrini anche per il commercio tradizionale (del 3% per le catene e dell'1,3% per le botteghe). E' profondo rosso, invece, per i piccoli negozi che vedono prodotti diversi da cibo e bevande (-2,3%). Dall'inizio dell'anno le vendite on line crescono dell'11,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quelle dei piccoli negozi si riducono dell'1,8% e quelle della grande distribuzione non alimentare calano dello 0,1%. Anche in questo caso, la situazione diversa per le vendite di cibo, con un aumento dell'1,2% per la gdo (ma un calo dello 0,6% per le piccole superfici, che raggiunge -2,3% nel settore non-food).