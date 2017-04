Codacons: 'illusione ottica' Istat: nel 2016 potere acquisto famiglie sale dell'1,6%, al top da 2001 In calo invece il potere d'acquisto delle famiglie nel quarto trimestre del 2016: "a fronte di un aumento dello 0,2% del deflatore implicito dei consumi delle famiglie, il potere d'acquisto delle famiglie consumatrici è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente", spiega l'Istituto

Nel 2016 il potere d'acquisto delle famiglie italiane è aumentato dell'1,6%. Lo comunica l'Istat. Si tratta del dato più alto dal 2001, ossia da 15 anni.In calo invece il potere d'acquisto delle famiglie nel quarto trimestre del 2016: "a fronte di un aumento dello 0,2% del deflatore implicito dei consumi delle famiglie, il potere d'acquisto delle famiglie consumatrici è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente", spiega l'Istituto. Nel 2016 anche il reddito disponibile è aumentato dell'1,6% e la spesa per consumi finali dell'1,3%, dando luogo a un aumento della propensione al risparmio di 0,2 punti percentuali rispetto al 2015.Nell'ultimo trimestre del 2016 è inoltre diminuita la pressione fiscale di 0,6% perentuali rispetto allo stesso trimestre dell'anno prima, scendendo sotto la soglia del 50%, precisamente al 49,6%. L'Istat conferma il dato annuo - per l'intero 2016 - al 42,9%, anche in questo caso in calo a confronto con il 43,3% del 2015.​Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche - nel quarto trimestre del 2016 - l'indebitamento netto in rapporto al Pil è stato pari al 2,3%, stabile rispetto allo stesso trimestre del 2015 - comunica l'Istat - Complessivamente, prosegue l'Istituto, nel 2016 si è registrato un indebitamento netto pari al 2,4% del Pil, in riduzione di 0,3 punti percentuali rispetto al 2015.Solo una "illusione ottica". Così il Codacons commenta l'aumento del potere d'acquisto nel 2016 registrato dall'Istat. "L'incremento del potere d'acquisto dell'1,6% è da attribuirsi unicamente alla deflazione e al crollo dei prezzi al dettaglio avvenuto nel corso del 2016, quando l'inflazione ha fatto segnare una media del -0,1% - spiega il presidente Carlo Rienzi -. Questo ha portato ad un aumento della capacità di spesa delle famiglie, che tuttavia è fittizia, perchè non corrisponde ad un miglioramento reale delle condizioni economiche dei cittadini. La strada per tornare ai livelli di potere d'acquisto e consumi pre-crisi è ancora molto lunga, e a dirlo sono i numeri - prosegue Rienzi -. Tra il 2007 e il 2014, infatti, la capacità di spesa delle famiglie è diminuita complessivamente del -12%, mentre nello stesso periodo i consumi degli italiani sono crollati per la maxi-cifra di 80 miliardi di euro".