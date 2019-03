Memorandum Italia-Cina Le dieci intese siglate. Dai porti a energia, fino a promozione stile di vita italiano in Cina Il valore potenziale è di 20 miliardi. L'Italia è il primo Paese del G7 a siglare un accordo di questo tipo che, anche se non precede vincoli, come ha sottolineato Conte, sicuramente rafforza i rapporti bilaterali

Sono dieci le intese commerciali siglate oggi a Villa Madama durante la visita del presidente Xi Jinping con il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte. Dai porti all'energia fino alla promozione dello stile di vita italiano in Cina.L'Italia è il primo Paese del G7 a siglare un accordo di questo tipo che, anche se non precede vincoli, come ha sottolineato Conte, sicuramente rafforza i rapporti bilaterali. Erano presenti il Premier Giuseppe Conte e il Presidente cinese Xi Jinping.1) intesa di partenariato strategico tra Cdp e Bank of China siglata dall'ad di Cdp, Fabrizio Palermo e dal presidente di Bank of China, Chen Siqing.2) Memorandum of understanding sul partenariato strategico tra Eni e Bank of China firmato dall'ad Eni, Claudio Descalzi, e dal presidente di Bank of China, Chen Siqing.3) intesa di collaborazione tecnologica sul programma di turbine a gas tra Ansaldo Energia e China United Gas Turbine Technology firmata dall'ad Giuseppe Zampini e il presidente Qian Zhimin.4) contratto per la fornitura di una turbina a gas AE94.2K per il progetto Bengang tra Ansaldo Energia, Benxi Steel Group e Shanghai Electric Gas Turbine.5) Memorandum of understanding tra Cdp, Snam e Silk Road Fund siglato dall'ad di Cdp, Fabrizio Palermo, dall'ad Snam, Marco Alvera', e dal General manager di Silk Road Fund, Wang Yanzhi.6) Intesa di cooperazione strategica tra Agenzia Ice e Suning.com Group per la realizzazione di una piattaforma integrata di promozione dello stile di vita italiano in Cina.7) Accordo di cooperazione tra Autorita' di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale-porti di Trieste e Monfalcone e China Communications Construction Group. 8) Accordo di cooperazione tra il Commissario straordinario per la ricostruzione di Genova, l'autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e China Communications Construction Group.9) Memorandum of understanding tra Intesa Sanpaolo e il Governo Popolare della citta' di Qingdao firmato dall'ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, e il vice sindaco, Liu Jianjun.10) Contratto tra Danieli&C. Officine Meccaniche e China Camc Engineering per l'installazione di un complesso siderurgico integrato in Azerbaijan firmato dal presidente di Danieli, Gianpietro Benedetti, e il presidente di China Camc, Luo Yan.