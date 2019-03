Quirinale Italia-Cina, Mattarella: amicizia si basa su fondamenta solide Intervista ai media cinesi nel giorno in cui inizia la visita di Xi Jinping

"Il partenariato tra Italia e Cina è costruito su fondamenta solide, ispirate da naturali convergenze tra due antichissime civiltà.Questo legame si arricchisce costantemente di nuovi ambiti di cooperazione; e si tratta di un dato di sicuro rilievo".Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una intervista a cinque media cinesi nel giorno in cui inizia la visita del presidente Xi Jinping."L'Italia è sinceramente votata ai valori della pace, del multilateralismo fondato su regole; e i nostri due Paesi sono tra i maggiori contributori al sistema delle Nazioni Unite, sia in termini di risorse finanziarie sia nell'ampiezza della partecipazione e dell'impegno nelle operazioni di mantenimento della pace".Per il Capo dello Stato "si tratta di manifestazioni, importanti, della qualità', e degli alti scopi, del partenariato strategico globale tra Cina e Italia, accomunate dalla convinzione, condivisa, che sia necessaria l'unione degli sforzi, di tutti i componenti, della Comunita' Internazionale, per affrontare con successo le principali sfide globali della contemporaneità, dalla tutela della pace e della stabilità internazionali, alla lotta al cambiamento climatico, all'attuazione dell'agenda per lo sviluppo, inclusivo e sostenibile".