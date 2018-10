Volley, Mondiali femminili Italdonne fra le prime quattro al mondo: Giappone ko 3-2 Soffertissima la decima vittoria consecutiva delle azzurre, finora imbattute, che eliminano le nipponiche padrone di casa e conquistano la semifinale iridata. Ora con la Serbia per il primo posto nel girone

Mondiali Volley donne, Italia-Giappone (Ap)

Al ct Mazzanti, proprio nel giorno del 42° compleanno, il regalo più bello (seppur sudatissimo) arriva dalle sue azzurre, che infilano la decima perla consecutiva di questo finora incredibile Mondiale. Davanti agli 8.000 del Nagoya Civic Gymnasium, l'Italia piega ed elimina il Giappone padrone di casa (3-2) e si regala la semifinale iridata, ovvero un posto tra le quattro nazionali più forti del pianeta. Ora 'frontale' con la Serbia per il primato nella pool G. Poi, venerdì a Yokohama, sfideremo una tra Cina e Olanda (le qualificate della pool H).Vittoria però sofferta. Molto. Azzurre discontinue, soprattutto in ricezione, e poco pazienti. Avversarie meno efficaci in attacco, ma toste in difesa. Avvio autoritario delle nostre (25-20), secondo set nato e finito male (21-25), riscatto nel terzo (25-21), pessimo il 4° set (19-25). La lunga (e imprevista) battaglia finisce con un tie break sconsigliato ai deboli di cuore e con un 15-13 conclusivo che fa esplodere la gioia delle azzurre. Top scorer Paola Egonu con 36 punti, Sylla 19, Danesi 13. Il sogno continua.