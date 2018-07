Ministero attiva numero verde 1500 Anticiclone africano sta arroventando l'Italia, le temperature sfiorano i 40°. Rischi per la salute Piccola tregua dal 3 agosto - per caldo ed afa - almeno al centro-sud dove sono attesi forti temporali, con rischio grandine

L'Italia è un vero e proprio forno. L'espansione del promontorio anticiclonico africano sta arroventando in queste ore il nostro Paese, dove si soffre il caldo da Nord a Sud. Gli esperti segnalano che tutta la settimana sarà all'insegna del sole e di un clima bollente, con valori in progressiva crescita nel corso della settimana, fino a 38/39 gradi su diverse città del Centro Nord, Capitale compresa.Almeno fino a giovedì 2 agosto. Poi qualcosa si muoverà, in particolare al Centro Sud, dove nella giornata di venerdì 3 agosto sono previsti temporali anche forti, con rischio di grandine: oltre alle regioni meridionali peninsulari, a rischio anche il Lazio, con possibilità di fenomeni fino a Roma. Nel prossimo weekend avvertono ancora i metereologi l'anticiclone potrebbe essere ancora prevalente, ma non per tutti. A rischio temporali, oltre all'arco alpino, anche il medio/basso Tirreno e le Isole maggiori. Anche la Capitale potrebbe essere colpita da rovesci.I bollettini del sistema di previsione e allarme delle ondate di calore, coordinato dal ministero della Salute, evidenziano condizioni di rischio per la salute nella maggior parte delle città del Nord e del Centro con temperature in ulteriore aumento per oggi con livelli 2-3 nella maggior parte delle città italiane e si prolungheranno per tutta la settimana, interessando anche le Regioni del Sud.Si tratta della prima vera ondata di calore di elevata intensità estesa a gran parte del Paese nel 2018. Il ministero della Salute ricorda che al numero di pubblica utilitài cittadini possono ricevere consigli su come affrontare il caldo e informazioni utili sui servizi socio-sanitari presenti sul territorio nazionale. Il Sistema Nazionale di previsione e allarme per ondate di calore è operativo dal 15 maggio al 15 settembre in 27 città italiane.Tramite il sito webe l'app(scaricabile gratuitamente su dispositivi mobili iOS e Android, da Apple store e Play store) sono resi fruibili i bollettini giornalieri delle previsioni e i livelli di rischio, consigli per la popolazione, linee guida per gli operatori dei servizi sanitari e sociali e una mappa interattiva con i servizi e numeri utili attivi sul territorio