L'Italia esce dal lockdown: stop alle limitazioni di circolazione tra regioni

Da oggi niente più limitazioni negli spostamenti. Dalla mezzanotte sono riaperti i confini regionali e dopo circa tre mesi e 33.500 morti per coronavirus, gli italiani sono completamente liberi di muoversi nel Paese.Per chi ha vissuto infatti il lockdown lontano da casa, per lavoro, studio o solo per una casualità, il 3 giugno rappresenta una porta aperta. E non solo. L'economia tornerà a circolare per tutta la penisola e si potrà guardare al futuro progettando anche le vacanze estive. "Da domani si torna con la mobilità tra le regioni, oggi sembra una conquista se si pensa alle condizioni di qualche mese fa. Ce l'abbiamo fatta con il sacrificio di tutti, ricordando che lo dobbiamo fare sapendo che il virus convive con noi" ha commentato il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, che non dimentica "i 33mila italiani che non ci sono più e gli operatori sanitari che hanno lavorato in modo incredibile".Una circolazione senza condizioni, ribadisce l'esponente dem, "ma poi è giusto che ogni presidente di regione rafforzi i propri sistemi di controllo e di prevenzione sanitaria". Una risposta alle richieste di alcuni governatori che avrebbero voluto "garanzie" per una libera e "sicura" circolazione. Dopo le polemiche innescate, Boccia può però rilevare che "il presidente della Sardegna Solinas non ha più posto una condizione pregiudiziale, sta lavorando con tutti gli altri su meccanismi che consentano di rafforzare la prevenzione territoriale".A prenderlo in parola il governatore del Lazio Nicola Zingaretti che ha firmato un'ordinanza che prevede controlli e misurazione della temperatura dei passeggeri di treni, aerei e navi. In seguito a questo provvedimento non sarà consentito l'ingresso nel Lazio né lo spostamento sul territorio regionale alle persone con febbre superiore ai 37,5 gradi o che siano state sottoposte a sorveglianza sanitaria in isolamento fiduciario. Insomma da domani si "torna a vivere" dice Boccia quasi con un sospiro di sollievo, tenendo presente che "il virus è ancora tra noi, ma possiamo dire che lo abbiamo messo all'angolo". I dati sull'andamento della pandemia in Italia continuano infatti a scendere. Nelle ultime 24 ore si registrano 55 decessi e 318 casi (187 in Lombardia) a fronte di oltre 52mila tamponi. Ben otto Regioni (Puglia, Trentino Alto-Adige, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata) non segnalano altre positività. La quota degli attualmente positivi scende sotto la barriera delle 40mila unità (39.893), di questi l'84% sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Oltre 160mila (160.092) i pazienti giudicati guariti.Una ripartenza che comunque resta condizionata dal divieto di assembramenti, di togliere la mascherina nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e sui mezzi di trasporto. Resta anche l'obbligo del distanziamento sociale e la quarantena per chi ha infezioni respiratorie con febbre o la temperatura corporea superiore ai 37.5 gradi. Di questo parlerà oggi il premier Giuseppe Conte in un discorso ai cittadini che toccherà vari aspetti e che, partendo dal 'non è un liberi tuttì, cercherà comunque di dare speranza e ottimismo a famiglie e imprese. La guerra contro il virus non è stata vinta, ma la prima battaglia quella del contenimento può dirsi superata egregiamente. Il capo del governo per questo darà prova che l'Italia è pronta non solo a ripartire, ma anche ad accogliere n sicurezza i turisti dall'estero e non farà mistero che lo stesso si aspetta dai paesi confinanti.Intanto alla vigilia delle riaperture il Mit ha aggiornato le linee guida per il trasporto ferroviario, quello che destava più preoccupazione. Tra le novità la misurazione obbligatoria della temperatura nelle stazioni dell'Alta Velocità ferroviaria per tutti i passeggeri dei treni a lunga percorrenza. Per questo saranno introdotti ingressi dedicati ai passeggeri dei treni di AV e degli Intercity e nel caso sia rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5°C non sarà consentito l'accesso a bordo del treno. Infine per i servizi di ristorazione a bordo che erano stati sospesi: per i treni a media e lunga percorrenza vengono ripristinati con modalità semplificate per evitare il transito dei passeggeri per recarsi al vagone bar. In particolare il servizio è assicurato con la consegna 'al postò di alimenti e bevande in confezione sigillata e monodose, da parte di personale dotato di mascherina e guanti.