Iva, Di Maio rassicura: "Con noi al governo non aumenterà"

"Con noi al governo, l'Iva non aumenterà mai". A ribadirlo è il Vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a margine dell'Assemblea dei presidenti delle Camere di Commercio di Unioncamere."Spero Tria sia stato frainteso. L'Iva non aumenterà. Non è aumentata nel 2018, non aumenta nel2019. E non può aumentare. C'è un impegno del movimento 5 stelle di non farla aumentare. Quindi l'Iva non aumenterà, ci sono tante proposte su questo". Così il vicepremier Luigi Di Maio sulle dichiarazioni di ieri del ministro dell'economia Giovanni Tria."Purtroppo il governo, come ha detto il ministro Tria, aumentera' l'Iva, non c'è dubbio, o se non aumenterà l'Iva e tagliera' miliardi di euro di servizi ai cittadini". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a margine di una riunione in Prefettura a Roma per la firma del Patto per la Sicurezza. "Stiamo assistendo - ha aggiunto - ad un gioco che ormai non e' piu' divertente e va ricordato che Salvini e Di Maio sono alleati e complici e non sono avversari in questo gioco, sono entrambi vicepremier del governo che sta aumentando le tasse e tagliando gli investimenti e bisogna finirla con il trasformismo di chi sta bloccando tutto e non si assume mai le proprie responsabilita'".