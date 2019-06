Jacuzia, camionista russo sopravvive nella taiga per una settimana

Un camionista russo ha perso il controllo del suo autoarticolato mentre attraversava un fiume, ma è riuscito a lanciare un allarme grazie al cellulare. Poi il telefonino si è scaricato e ogni collegamento con l’uomo si è interrotto. L'incidente è accaduto il 24 maggio scorso. I soccorritori dall'elicottero sono riusciti ad avvistare il camion, ma l’uomo non era più nei dintorni del mezzo. Il camionista è stato rintracciato in una casetta dei cacciatori. È riuscito a sopravvivere per una settimana ed è stato trovato in buone condizioni di salute.